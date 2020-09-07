ميداني طلبة «الهندسة» في مدينة «الشدادية» عن بعد

انطلق في البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت التدريب الميداني لطلبة كلية الهندسة والبترول بنظام التعليم عن بعد وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 31 اغسطس إلى 16 سبتمبر 2020 في مدينة صباح السالم الجامعية، ويأتي هذا التدريب الميداني استكمالاً للبرنامج التدريبي للعام الجامعي 2020/2021 والذي توقف بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد 19.

وفي هذا الصدد قالت مسؤولة التدريب الميداني في البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت أ. ريما الصمصام: ” أنه من موقع مسؤولية البرنامج الانشائي بتوفير فرصة التدريب الميداني لخريجي طلبة كلية الهندسة، ولأهميته في صحائف التخرج كشرط للحصول على الشهادة العلمية، وفي ظل ظروف وتداعيات فيروس كوفيد 19 المستجد، فقد استأنف البرنامج الإنشائي وبحالة استثنائية متابعة التدريب الميداني لطلبة كلية الهندسة والبترول وذلك اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 31 اغسطس الجاري وحتى 16 سبتمبر 2020.”

وأضافت الصمصام أنه اعتماداً على منهجية الالتزام بسياسة التعليم عن بعد، وذلك من خلال فتح قناة «منصة التعليم» بين الطلبة والمهندسين القائمين على التدريب الميداني، طبقاً للتخصصات الهندسية «الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية»، وذلك بهدف دعم الطلبة ومساندتهم للتخرج وتحقيق طموحاتهم العلمية.

وتكمن أهمية التدريب الميداني لأي متدرب بأن يطبق عملياً ما تعلمه في الفصول الدراسية، وذلك بإتاحة الفرصة للمتدرب لمعايشة بيئة العمل الحقيقة بالإضافة الى إمكانية الاطلاع والالمام بالمشاكل والصعوبات المحيطة بمواقع العمل وكيفية مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

والبرنامج الإنشائي بجامعة الكويت من موقع مسؤوليته بتولي مهام إنجاز مدينة صباح السالم الجامعية، يُعتبر الأرضية المناسبة للمشاركة الإيجابية في التدريب الميداني، حيث تبنى البرنامج الانشائي أهداف أساسية للمساهمة في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المدربة عملياً، وذلك بفتح قنوات تعاون بينه وبين المؤسسات التعليمية، ومنها جامعة الكويت، وجهات أخرى مهتمة بالطابع التدريبي لكوادرها البشرية في المجال الهندسي والإنشائي.

واعتمد البرنامج الإنشائي على نظام تدريبي متكامل بدءً من اختيار وحصر المهندسين المختصين أو المسؤولين عن التدريب الميداني والتنسيق معهم بما يتناسب مع طبيعة نشاط التدريب الميداني وفق جدول تدريبي متخصص، وانتهاء بالتقييم ومنح المتدرب شهادة تدريب تخوله للاستفادة منها لدخول سوق العمل.

وكانت رؤية البرنامج الإنشائي تستند على العمل على تنمية مهارات وقدرات المتدرب، وأن يكتسب خبرة علمية واحتكاكاً وتواصل مع الآخرين،عن طريق إتاحة الفرصة للمتدرب الاطلاع على الأدوات والمعدات والتجهيزات الموجودة في مواقع العمل الخاصة بإنشاء مدينة صباح السالم الجامعية.