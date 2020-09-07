«الحرس الوطني» بحث تفعيل بروتوكول التعاون مع «الموانئ»

بحث المعاون للإسناد الإداري في الحرس الوطني العميد المهندس عصام نايف، مع المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، سبل تفعيل وتطوير بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليناسب التطورات الحالية والمستقبلية، جاء ذلك خلال زيارة قامت بها لجنة المتابعة والإشراف على تفعيل بوروتوكولات الحرس الوطني إلى مؤسسة الموانئ الكويتية.

وأكد العميد المهندس عصام نايف أن توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني تشدد على دعم وإسناد مؤسسة الموانئ في الأزمات والطوارئ من خلال تسخير كافة إمكانيات الحرس الوطني وكوادره البشرية المؤهلة، مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين في التدريب والتأهيل من خلال المشاركة في الدورات.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآلية الحاق منتسبي الحرس الوطني بالدورات الفنية التي ستقام خلال الفترة المقبلة في مؤسسة الموانئ.

حضر الاجتماع اعضاء لجنة المتابعة والاشراف على تنفيذ بروتوكولات الحرس الوطني والجهات الخارجية.