«الهلال الأحمر»: افتتاح المستشفى الميداني في «حضرموت» يعزز قدرات القطاع الطبي في اليمن

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير، إن افتتاح المستشفى الميداني بمديرية تريم في محافظة حضرموت باليمن يعتبر خطوة لتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد.

وأضاف الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، إن «حضرموت» بحاجة ماسة إلى توفير خدمات الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الطبية المتبعة وبأعلى مستويات الجودة مشيرا الى أن افتتاح المستشفى هو استكمال للدور الذي تقوم الجمعية لخدمة الاشقاء في اليمن.

وذكر أن الجمعية تواصل جهودها لخدمة الاشقاء في اليمن في كافة المجالات الانسانية مؤكدا أن المستشفى مثال بسيط على حلقة التواصل التي تقدمها الجمعية للتعبير عن التلاحم الدائم بين الشعبين الشقيقين.

وبين أن الجميعة لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات قيادة الدولة الرشيدة في ترسيخ تلك العلاقات وتعزيزها من خلال تقديم المزيد من الدعم والمساندة من برامجها في اليمن.

ونوه الساير بتعاون جميع المسؤولين في اليمن مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتسهيل مهامها بما يحقق الفائدة المرجوة من هذا المشروع الذي يأتي في إطار مواجهة جائحة «كورونا» وعلاج حالات الحميات المتزايدة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المستشفى الميداني بسعة 60 سريرا ويتضمن أقسام طوارئ عامة وغرفا للرجال والنساء وغرفة عناية مركزة تم تجهيزها بثلاثة أجهزة تنفس صناعي مع كامل الاجهزة الاساسية الى جانب مختبر وصيدلية.