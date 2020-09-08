مشروع «كفو» ينظم الأسبوع المقبل ملتقى المشاريع الصغيرة ما بعد جائحة «كورونا»

أعلن رئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع «كفو» الكويتي المستشار في الديوان الأميري الدكتور يوسف الإبراهيم تنظيم ملتقى بعنوان «المشاريع الصغيرة ما بعد جائحة كورونا» للحديث عن التحديات التي واجهتها المشاريع الصغيرة أثناء فترة الحجز الكلي في دولة الكويت.

وقال المستشار الإبراهيم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اللقاء سيعقد يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 30ر7 مساء عبر منصة «زووم» استكمالا لسلسلة فعاليات خاصة ب«كفو» ولحضور اللقاء التسجيل عبر الرابط الموجود في حساب «كفو» على «إنستغرام».

وأشاد بجهود الشباب والكفاءات الكويتية في رفع الوعي بمواجهة التحديات في هذه الأزمة لافتا إلى دور «كفو» كمنصة إلكترونية في توفير فرص للتعاون بين الكفاءات وتمكين شباب الكويت لأخذ زمام المبادرة في مواجهة هذه التحديات.

من جانبها قالت المدير التنفيذي لمشروع «كفو» فاطمة الموسوي إن تسليط الضوء على التحديات التي واجهتهاالمشاريع الصغيرة في الكويت أمر مهم في هذه الفترة خصوصا أن الآثار المترتبة على المشاريع ظهرت أخيرا.

وأضافت الموسوي أن تنظيم لقاء للحديث عن ذلك سيساعد في جمع التوصيات من أصحاب تلك المشاريع للجهات المعنية وتبادل الأفكار من خلال مشاركة ومناقشة نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال.

وأوضحت أنه سيشارك في اللقاء عدد من المتحدثين المتميزين في هذا المجال وسيقدم سفير «كفو» عبدالرحمن الدعيج فقرة يشارك فيها نتائج الدراسة التي أجراها في دراسة وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة.

وأفادت بأن تقويم «كفو» مليء بالفعاليات التي يتم من خلالها التعرف على الكفاءات وإنجازاتهم التي نفخر بها ونعمل على التحضير لملتقى «كفو» السنوي الرابع في شهر أكتوبر المقبل.