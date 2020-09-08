«البلدية»: 686 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة.. خلال أغسطس الماضي 

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة ” 24727732 ” واتس اب الشكاوي 686 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت البلدية بأن أعلى معدل للشكاوي كان في محافظة الأحمدي 163 شكوى تلتها محافظة الفروانية 128 وجاءت محافظة مبارك الكبير في الترتيب الثالث لمعدل الشكاوي بــ 113 شكوى تلتها محافظة الجهراء بمعدل 103 شكوى ومحافظة حولي 94 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في الترتيب الأخير بـتلقي 85 شكوى.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .

وأضافت بأن النوبات الثلاثة « أ،ب،ج» بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي المتلقاه عبر خدمة الواتس أب ” 24727732 ” وخدمة الخط الساخن ” 139 ” لافتة إلى إن موظفي النوبات لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .

وتابعت بأن خدمة الواتس أب و الخط الساخن حلقة وصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .

ولفتت إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات للعمل على حلها فورا .