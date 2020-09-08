سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى الكويت

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير سيبي جورج سفيرا لجمهورية الهند والسفير ميغيل خوسي مورو اغيلار سفيرا لمملكة إسبانيا والسفير المنهل حسين محمد رضا الصافي سفيرا لجمهورية العراق والسفير ليو بيترز سفيرا لمملكة بلجيكا والسفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي سفيرا لسلطنة عمان والسفير اللواء أم دي عشيق الزمان سفيرا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل الصباح.