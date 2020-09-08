الشيخة عايدة السالم: لقب «قائد العمل الإنساني» سيبقى ضوءا ساطعا في تاريخ الكويت

قالت رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح ان تاريخ التاسع من سبتمبر الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة عام 2014 بمنح سمو أمير البلاد لقب «قائدا العمل الانساني» سيبقى خالدا في الذاكرة الكويتية وضوءا ساطعا في تاريخها ومسيرتها المشرفة.

وأعربت الشيخة عايدة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن تهانيها بمناسبة الذكرى السادسة لتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه «قائدا للعمل الإنساني» مركزا للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني».

ودعت الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يلبسه أثواب الصحة والعافية ويعود إلى قيادة مسيرة التطوير والتحديث في دولة الكويت.

وأضافت الشيخة عايدة ان التاريخ أثرى بأعمال سمو الأمير الإنسانية والمتميزة في كافة أنحاء العالم وامتدت أياديه البيضاء إلى شعوب الأرض كافة حيث شهد العالم أجمع ممثلا بأعلى هيئاته الدولية «هيئة الأمم المتحدة» بالجهود الإنسانية والمبادرات الإنمائية والمؤتمرات المانحة التي انطلقت من أرض الكويت وأنقذت المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأشادت بهذا الدور الإنساني الذي نهض به سمو أمير البلاد حتى غدا اسمه وساما على صدر الإنسانية يتلألأ في صفحات التاريخ مشعا بمعاني العطاء والبذل والسخاء مضيفة “بل إن التاريخ ليقف بإجلال وإكبار لهذا القائد الذي صار رمزا إنسانيا تتطلع إليه البصائر والأبصار خاصة وقد حباه الله تعالى بحكمة وحنكة وحصافة وقيادة أدهشت كبار الشخصيات وعظماء العالم”.

وذكرت ان تسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» نتج عن دورها الريادي الذي تنهض به في هذا المضمار وما تقدمه من عون ومساعدة في قارات العالم الست وما أثبتته من قدرات فائقة في قيادة العمل الإنساني على المستوى العالمي خاصة إبان الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها مختلف الشعوب علاوة على مبادراتها في دعم المشاريع التنموية للقضاء على المجاعات.

واكدت ان الكويت كانت ومازالت وستبقى منبع الخير والعطاء ورائد الحكمة والبناء بفضل قيادتها الحكيمة المتلاحمة مع أبنائها البررة وعملها الدؤوب لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير والارتقاء بمسيرتها الإنسانية نحو آفاق سامية بانية جهودها على أسس متينة من حقائق التكافل والتضامن الإنساني الذي أرسى لبناتها أميرها قائد العمل الإنساني.