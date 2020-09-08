«الحرس الوطني»: جاهزية تامة للتعامل مع موسم الأمطار

أكد آمر قوة خطة الأمطار العقيد مهندس بطي جاسم محمد الجاهزية التامة للحرس الوطني للتعامل مع موسم الأمطار، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمركز عمليات الإسناد الإداري البديل بفرع النقليات لمراجعة خطة الأمطار.

وقال العقيد مهندس بطي جاسم لدى تفقده تجميع قوة الواجب الخاصة بفرع الإطفاء وفرع النقليات بميدان بمعسكر التحرير إن الحرس الوطني لديه آليات ومعدات حديثة جاهزة لمواجهة حالات الطوارئ، وان قوة الواجب مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة حيث تم تدريبها على جميع أنواع المضخات، مؤكدا على الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي أثناء القيام بالمهام المكلف بها منتسبي القوة.