الشيخ مبارك الدعيج: تكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو يتوج مسيرة العطاء المتميزة للكويت

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح إن المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت في العالم كانت ثمرة جهود عظيمة ودبلوماسية متميزة قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرص سموه على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف الشيخ مبارك الدعيج في بيان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» التي تصادف غدا الأربعاء أن هذا التكريم غير المسبوق يتوج مسيرة العطاء التي تميزت بها دولة الكويت على مدى سنوات طويلة.

وأوضح أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه استطاع منذ توليه مهام وزارة الخارجية الكويتية أن يرسي دعائم مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني التي تنطلق من طبيعة شعب الكويت الذي جبل على العمل الخيري.

وقال إن سموه رعاه الله يؤمن بأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين ولابد أن يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي من أجل أن تسود روح التعاون التي توفر الحياة الكريمة للبشرية.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج أن مسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الحافلة بالعطاء والمبادرات الإنسانية التي شملت العديد من دول العالم تمثل تجسيدا واضحا ودقيقا لرسالة دولة الكويت الإنسانية التي حرصت على توجيهها إلى المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية التي قدمتها الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لمختلف دول العالم دفعت المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو الكويت بتقديم المساعدات للدول الفقيرة أو المنكوبة مما كان له كبير الأثر في إشاعة روح التعاون والتضامن في العالم.

وقال الشيخ مبارك الدعيج إن التاريخ العالمي سوف يخلد اسم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كأحد زعماء العالم القلائل الذين نذروا أنفسهم لخدمة البشرية ومساعدة المحتاجين ودعم جهود التعاون في العالم.

وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن يمتعه المولى تعالى بموفور الصحة والعافية وأن يمده بالشفاء العاجل ليعود إلى أرض الوطن سالما لمواصلة عطائه واستكمال مسيرة النهضة والبناء وتحقيق الخير والتقدم والازدهار لأبناء الكويت الذين بادلوه الحب والتقدير.