سمو نائب الأمير يعزي إمبراطور اليابان بضحايا إعصار «هايشين»

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللشعب الياباني الصديق بضحايا إعصار «هايشين» الذي ضرب مناطق في جنوب اليابان وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين ومن تدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.