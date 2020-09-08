«التربية»: فتح تخصص «تربية بدنية» بنين بعد إيقافه 4 سنوات

أعلنت وزارة التربية تفعيل حسابات المعلمين بمدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبدء تأهيل الهيئة الإشرافية والتعليمية في جميع المراحل على استخدام وتوظيف تطبيق «مايكروسوفت تيمز» والتطبيقات المساندة له.

وقال الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في تصريح صحفي إنه تم أيضا تفعيل حسابات منسقي المجالات الدراسية ذات الطابع العملي في ضوء خطة التدريب استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد عن طريق التعليم عن بعد.

وأوضح السلطان أنه تم البدء بتدريب الفريق الأساسي ويستمر أسبوعا في رياض الأطفال بواقع أربع مدارس من كل منطقة تعليمية على التطبيق وتدريب منسقي المجالات الدراسية ذات الطابع العملي في مدارس المرحلة الإبتدائية والمتوسطة.

وأكد ضرورة تكاتف جميع الجهود من الهيئة الإشرافية والتعليمية من أجل الاستمرار بعملية التعليم في ظل جائحة «كوفيد-19» مثمنا دور جميع جهود المشاركين في عملية التدريب.

إلى ذلك، طلب وكيل وزارة التربية بالإنابة، الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في كتاب وجهه إلى المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي المضف، اتخاذ ما يلزم نحو إعادة فتح تخصص تربية بدنية بنين مرة أخرى، وذلك بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي و لحاجة الميدان التربوي لتخصص تربية بدنية بنين الذي تم إيقافه منذ عام 2016.