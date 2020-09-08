الذكرى السادسة للتكريم الأممي لصاحب السمو.. رسالة متجددة مفعمة بالعطاء

سمو أمير البلاد أرسى وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة

الشيخ مبارك الدعيج: تكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو يتوج مسيرة العطاء المتميزة للكويت

سموه أحد زعماء العالم القلائل الذين نذروا أنفسهم لخدمة البشرية ومساعدة المحتاجين

وزير الإعلام: التكريم الأممي لصاحب السمو يعبر عن مكانة الكويت ويتوج دبلوماسية العمل الإنساني

سموه ساهم في إرساء دعائم الأمن والسلم العالميين والتخفيف عن كاهل الشعوب المنكوبة

الشيخة انتصار المحمد: قائدنا صباح الأحمد مسيرة زاخرة بالإنجازات.. حمل أمانة الكويت وشعبها باقتدار

المعتوق: تتويج صاحب السمو قائداً إنسانياً سيظل حدثاً تاريخياً استثنائياً رفيعاً

الكويت بقيادة سمو الأمير أثبتت على مر التاريخ أنّها واحة للخير والسلام قولاً وفعلاً

مسؤول أممي: بصمات دبلوماسية وإنسانية كبيرة لسمو أمير الكويت قائد العمل الإنساني

مع حلول الذكرى السادسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني»، التي تصادف اليوم تتجدد بذلك معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الإنسان أيا كان وفي أحلك الظروف والأزمات.

وفي أجواء هذه الذكرى العطرة تبرز عطاءات سمو الأمير وتوجيهاته الكريمة بدعم مسيرة العمل الخيري داخليا وخارجيا خصوصا مع تفشي أزمة «كوفيد-19» التي اجتاحت العالم وتسببت بكوارث صحية وخلفت عشرات آلاف الضحايا وملايين الإصابات علاوة على تداعياتها الخطيرة والواسعة جدا اجتماعيا واقتصاديا وتربويا وماليا بل وفي شتى المجالات.

ومع بدء الجائحة وجه سموه مختلف أجهزة الدولة باستنفار العمل الدؤوب لحماية أهل الكويت وضمان صحتهم وسلامتهم كافة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للدول التي اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات خطيرة على كل الصعد والمستويات وبهذا الشأن زخرت وسائل الإعلام بإشادات دولية واسعة مستحقة به على شتى المستويات.

وقد أرسى سمو أمير البلاد وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة وأتى التكريم الأممي الأبرز من نوعه في احتفالية شهدتها الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه دولة الكويت وصاحب السمو في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.

وخلال تلك الاحتفالية أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بجهود سمو الأمير التي ساهمت بتمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث.

وأكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن “الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد لكن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة”.

وأشار إلى أن “المبادرات التي قامت بها الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد مما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك”.

من جهته أكد سمو الأمير في كلمته خلال الاحتفالية ذاتها أن “دولة الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد الجهود الدولية وتفعيلها بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية”.

كما لفت سموه إلى أن “دولة الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من إجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية “.

ومما لا شك فيه برز دور سمو أمير البلاد جليا خصوصا مع ظروف وباء «كوفيد-19» التي يمر بها العالم إذ مد يديه الحانية لأبنائه الكويتيين في الداخل ومن هم خارج البلاد وساهم بالعون والمساعدة إغاثيا وإنسانيا للدول المنكوبة جراء هذا الوباء.

فقد أصدر سموه توجيهاته الفورية والسريعة بالحفاظ على سلامة الجميع وإنقاذ أرواح الناس ففي 26 مارس 2020 وجه سموه برصد 10 ملايين دينار لتنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أمر سموه بإجلاء جميع المواطنين في الخارج وحرص على عودتهم جميعا إلى أرض الوطن كما لم ينس المقيمين على أرضها فهبت الجمعيات الخيرية بتقديم المساعدات والسلال الغذائية لهم بسبب ما فرض عليهم من حظر جزئي وشامل في البلاد جراء الوباء.

وبالفعل أضحى العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم عام 2006 إذ ازداد حجم المساعدات الإغاثية بشكل ملحوظ واستمر لهذه اللحظة في ظروف أزمة كورونا وتركت بصمة أكثر واقعية للعمل الإنساني العالمي.

وشهدت دولة الكويت في هذه الأزمة الفعاليات الداعمة للعمل الإنساني فبدأت تطبيق توجيهات سمو الأمير بحذافيرها من تقديم مساعدات طبية وإغاثية بدعم دول العالم منها العراق وفلسطين كذلك تسيير قوافل من السلال الغذائية والطبية والإغاثية للدول المحتاجة «جيبوتي ونيجيريا وصربيا وأوكرانيا».

كما استجابت الكويت أخيرا لتقديم العون للجمهورية اللبنانية الشقيقة إثر انفجار مرفأ بيروت فقدمت الأدوية والكراسي المتحركة وأكياس دم وحليب للأطفال وغيرها من مساعدات الإغاثية كما تم إعلان أن الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في المرفأ والتي تضررت بشدة بسبب الانفجار.

مكانة كبيرة

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج إن المكانة الكبيرة التي تحظى بها الكويت في العالم كانت ثمرة جهود عظيمة ودبلوماسية متميزة قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف الشيخ مبارك الدعيج في بيان لوكالة الأنباء الكويتية ، أمس، بمناسبة الذكرى السادسة لتكريم الأمم المتحدة لصاحب السمو أمير البلاد بتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» التي تصادف اليوم أن هذا التكريم غير المسبوق يتوج مسيرة العطاء التي تميزت بها دولة الكويت على مدى سنوات طويلة.

وأوضح أن سمو أمير البلاد، استطاع منذ توليه مهام وزارة الخارجية أن يرسي دعائم مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني التي تنطلق من طبيعة شعب الكويت الذي جبل على العمل الخيري.

وقال إن سموه، رعاه الله، يؤمن بأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الآخرين، ولابد أن يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي من أجل أن تسود روح التعاون التي توفر الحياة الكريمة للبشرية.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج أن مسيرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله، الحافلة بالعطاء والمبادرات الإنسانية التي شملت العديد من دول العالم تمثل تجسيدا واضحا ودقيقا لرسالة دولة الكويت الإنسانية التي حرصت على توجيهها إلى المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية التي قدمتها الكويت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لمختلف دول العالم دفعت المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو الكويت بتقديم المساعدات للدول الفقيرة أو المنكوبة مما كان له كبير الأثر في إشاعة روح التعاون والتضامن في العالم.

وقال الشيخ مبارك الدعيج إن التاريخ العالمي سوف يخلد اسم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كأحد زعماء العالم القلائل الذين نذروا أنفسهم لخدمة البشرية ومساعدة المحتاجين ودعم جهود التعاون في العالم.

وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن يمتعه المولى تعالى بموفور الصحة والعافية وأن يمده بالشفاء العاجل ليعود إلى أرض الوطن سالما لمواصلة عطائه واستكمال مسيرة النهضة والبناء وتحقيق الخير والتقدم والازدهار لأبناء الكويت الذين بادلوه الحب والتقدير.

من جهته، استذكر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بكل فخر واعتزاز الذكرى السادسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني وذلك تتويجا لدبلوماسية العمل الإنساني ودعما لمسيرة العمل الخيري الذي أرسى دعائمه سموه رعاه الله.

وقال الجبري في تصريح صحفي أمس بهذه الذكرى التي تصادف اليوم “ونحن نعيش هذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن مكانة بلادنا العزيزة ودورها المحوري في الجهود الإنسانية فإن الألسن تلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على سموه رعاه الله الصحة والعافية والعمر المديد ويعود إلى وطنه وشعبه ليكمل مسيرة العطاء ويواصل إعلاء صروح النهضة الحضارية في كويتنا الغالية”.

وشدد على أن حرص صاحب السمو أمير البلاد على تقديم المبادرات الإنسانية واستضافة دولة الكويت للعديد من المؤتمرات الدولية التي تعنى بالعمل الإنساني والإغاثي جعل دولة الكويت رائدة عالميا في الأعمال الإنسانية مما ساهم في إرساء دعائم الأمن والسلم العالميين والتخفيف عن كاهل الشعوب المنكوبة جراء الحروب أوالكوارث الطبيعية.

وأضاف الجبري أنه على الرغم من إنشغال العالم ودولة الكويت في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فإن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية العليا واصلت دورها الإنساني والإغاثي في تقديم يد العون والمساعدة للتخفيف من وطأة هذا الوباء عن الدول والمساعدة على تخطي هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم أجمع وكذلك استمرار المساعدات الأخرى بكل أشكالها للدول والشعوب المحتاجة.

وتوجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بالدعاء إلى الباري جل في علاه أن يرفع الوباء المتمثل بفيروس كورونا المستجد عن بلادنا الكويت والعالم أجمع وأن يعجل بشفاء المصابين وينعم الجميع بالصحة والعافية.

حدث غير مسبوق

كما هنأت الشيخة انتصار المحمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالذكري الـ6 لتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، قائلة: “ابدأ رسالتي لسموك بالدعاء لك بالصحة و العافية أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وينزل عليك الشفاء والدواء ويرفع عنك الداء ويعافيك من كل ما يؤلمك ويؤذيك ويلبسك الصحه ويبارك في عمرك وعملك.. اللهم احفظ ابونا.

سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، في مثل هذا اليوم من العام 2014 شهد العالم ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة حدثا غير مسبوق عندما كرمت هذه المنظمة الأممية سموكم تقديرا وعرفانا للدور الريادي الكبير الذي واكبتموه سموكم طوال مسيرتكم الحافلة بالعطاء، وأضفت على سموكم اسم قائد الإنسانية واختارت دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني. ولا غرو في ذلك، لقد كنتم سموكم دائما في الإنسانية نجما، كما كنتم في الدبلوماسية شيخا ومعلما، وفي حب الكويت عاشقا وحاميا.

فالتاريخ سجل لسموكم أن العطاء الإنساني لدولة الكويت بلغ ذروته في عهد سموكم حفظكم الله ورعاكم، عندما أرسيتم سموكم نهجا جديدا للعمل الإنساني لصالح شعوب العالم، واتخذتم مبادرات لتخفيف معاناة ملايين المحتاجين والمنكوبين في شتى أرجاء العالم بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.

بدوره أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الاميري د. عبدالله المعتوق، أن تتويج صاحب السمو قائدًا للعمل الإنساني في رحاب الأمم المتحدة يظل حدثًا تاريخيًا استثنائيًا رفيعًا بالنظر إلى عطاءاته الكبيرة وسجله الحافل بالمبادرات الإنسانية والمؤتمرات الدولية المانحة ودوره الرائد في تعزيز المسار الإنساني العالمي.

وقال د. المعتوق بمناسبة الذكرى السادسة للتكريم الأممي لصاحب السمو في التاسع من سبتمبر 2014: أهنئ سمو الأمير بهذه المناسبة الطيبة، وأدعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يكلأه برعايته، وأن يعود إلى وطنه وأبنائه سالمًا معافى لمواصلة مسيرته الوطنية والإنسانية المباركة في رفعة الوطن وخدمة الإنسانية.

وأضاف إن تسمية سمو الأمير قائدًا للعمل الإنساني وتتويج دولة الكويت مركزًا للعمل الإنساني أصبحت مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، تثير في نفوسنا مشاعر العزة والفخر والشرف، وتعظم في صدورنا حب الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن المعطاء.

وتابع د. المعتوق قائلًا: إن هذه المبادرة الأممية ستبقى مصدرًا لإلهام الأجيال بالقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية ودورها البناء في نصرة المستضعفين، كما ستظل شهادة عالمية على إنسانية دولة الكويت واصطفافها وأميرها وشعبها الكريم إلى جانب المحتاجين والمنكوبين في مختلف أنحاء العالم في وقت خلفت فيه الحروب والأزمات ملايين المشردين والمهجرين.

كما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ أن لسمو أمير دولة الكويت بصمات دبلوماسية وإنسانية كبيرة مشهود لها معربا عن خالص التهنئة بحلول الذكرى السادسة للتكريم الأممي بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني.

وقال الشيخ في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء بهذه الذكرى التي تصادف غدا الأربعاء إن لصاحب السمو بصمات دبلوماسية وإنسانية كبيرة تتبنى السلام خيارا استراتيجيا لدولة الكويت في عملها داخليا وخارجيا سواء في المجال الدبلوماسي أو التنموي أو الإنساني وفي شتى المجالات.

ونوه بهذا النهج المستمر والعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الكويت داخليا وخارجيا ويتم التوسع به من خلال تعاونها وشراكتها الاستراتيجية الكبيرة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها.

وعبر عن أطيب التمنيات والدعاء لسمو أمير البلاد بالعمر المديد وتمام العافية في مسيرة قيادة العمل الإنساني في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

مكتب الشهيد: سموه أرسى نهجاً جديداً للعمل الإنساني

هنأ مكتب الشهيد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالذكرى السادسة للتكريم الأممي لسموه بمنحه لقب «قائد الإنسانية».

وقالت مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير في بيان: “سيدي والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، نحن جميعا في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بجميع كوادره وجميع أبناء شهداء الكويت الأبرار وأسرهم نرفع أكف الدعاء إلى السماء، ونتضرع إلى الله جلت قدرته بأن يعجل بالشفاء لسموكم، وأن يسبغ عليكم ثوب الصحة والعافية لتعودوا سموكم قريبا إن شاء الله إلى الوطن الحبيب وإلى أبنائكم المواطنين المخلصين الأوفياء”.

وأضافت: “حضرة صاحب السمو، تعيش دولة الكويت هذه الأيام وتفخر بذكرى عزيزة رفعت مكانتها عاليا إقليميا ودوليا وفي جميع المحافل الدولية، إنها الذكرى السادسة لتقلد سموكم اسم قائد الإنسانية، وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، وذلك تكريما من الأمم المتحدة وتعظيما لما سطرتموه سموكم من أعمال جليلة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، وتقديرا من المجتمع الدولي للدور الريادي الكبير لسموكم في مسيرة عطاء جعلت الكويت دولة المبادرات الإنسانية”.

وتابعت: “لقد كنتم سموكم دائما في الإنسانية نجما، كما كنتم في الدبلوماسية شيخا ومعلما، وفي حب الكويت عاشقا وحاميا. فالتاريخ سجل لسموكم أن العطاء الإنساني لدولة الكويت بلغ ذروته في عهد سموكم حفظكم الله ورعاكم، عندما أرسيتم سموكم نهجا جديدا للعمل الإنساني لصالح شعوب العالم”.

الشيخة عايدة السالم: لقب «قائد العمل الإنساني» سيبقى ضوءا ساطعا في تاريخ الكويت

قالت رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي ان تاريخ التاسع من سبتمبر الذي صدر فيه قرار الأمم المتحدة عام 2014 بمنح سمو أمير البلاد لقب «قائدا العمل الانساني» سيبقى خالدا في الذاكرة الكويتية وضوءا ساطعا في تاريخها ومسيرتها المشرفة.

وأعربت الشيخة عايدة في تصريح صحفي أمس عن تهانيها بمناسبة الذكرى السادسة لتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه «قائدا للعمل الإنساني» مركزا للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني».

ودعت الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يلبسه أثواب الصحة والعافية ويعود إلى قيادة مسيرة التطوير والتحديث في دولة الكويت.

وأضافت الشيخة عايدة ان التاريخ أثرى بأعمال سمو الأمير الإنسانية والمتميزة في كافة أنحاء العالم وامتدت أياديه البيضاء إلى شعوب الأرض كافة حيث شهد العالم أجمع ممثلا بأعلى هيئاته الدولية «هيئة الأمم المتحدة» بالجهود الإنسانية والمبادرات الإنمائية والمؤتمرات المانحة التي انطلقت من أرض الكويت وأنقذت المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأشادت بهذا الدور الإنساني الذي نهض به سمو أمير البلاد حتى غدا اسمه وساما على صدر الإنسانية يتلألأ في صفحات التاريخ مشعا بمعاني العطاء والبذل والسخاء مضيفة “بل إن التاريخ ليقف بإجلال وإكبار لهذا القائد الذي صار رمزا إنسانيا تتطلع إليه البصائر والأبصار خاصة وقد حباه الله تعالى بحكمة وحنكة وحصافة وقيادة أدهشت كبار الشخصيات وعظماء العالم”.