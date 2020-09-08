شكر خليجي للكويت لرعايتها البوابة البيئية الخليجية

فيما عقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني والعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلقت الكويت الشكر من الدول الخليجية لرعايتها البوابة البيئية الخليجية.

وترأس وفد الكويت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وقام الوزراء بتقديم الشكر للكويت وذلك لرعايتها للبوابة البيئية الخليجية والتوصية بدعمها بالبيانات البيئية للاستفادة منها وتحقيق أهداف انشائها.

وفي ختام الاجتماع تم عرض تقرير الأمانة العامة بشأن جهود الدول الاعضاء في مواجهة لـ «كوفيد-19» والإشادة بالجهود المتخذة من الدول الأعضاء لمواجهة الجائحة، وتحديد موعد الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة البحرين.