«الإطفاء» و«الصناعة» تشددان على أهمية السلامة في المناطق الصناعية

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد عبدالله فهد مع نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة لقطاع المواصفات والخدمات الصناعية محمد العدواني، وذلك لمناقشة متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في مخازن منطقة ميناء عبدالله وسكراب السيارات الكائن في منطقة النعايم ومنطقة تدوير الإطارات في السالمي ومنطقة شرق الصناعية بعد الحرائق التي وقعت في الفترة الأخيرة نتيجة لعدم الالتزام بالشروط الوقائية.

وشددت الجهتان على التعاون وزيادة الفرق التفتيشية على المناطق لكي تلزم المستثمرين باستخراج تراخيص إطفاء قبل تجديد العقود.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الجهتين.