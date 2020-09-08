سمو نائب الأمير يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي اطمأن خلاله على صحة سمو الأمير

تلقى سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو نائب الامير وولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذا التواصل الاخوي المجسد لعمق اواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.