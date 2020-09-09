بلدية «الأحمدي»: تحرير 195 مخالفة وغلق 21 محل إدارياً.. خلال الاسبوعين الماضيين

اعلنت إادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي تنفيذ جولات ميدانية مكثفه خلال الإسبوعين الماضيين على المحلات في عموم المحافظة للتأكد من إلتزامهم بضوابط وإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات فضلا عن إلتزامهم بالإشتراطات الصحية بلبس القفازات والكمامات والتباعد الجسدي ، مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير 195 مخالفة وغلق 21 محل مخالف للإشتراطات الصحية.

وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة التدقيق و متابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبه بأن الفريق الرقابي بمراقبة المحلات والإعلانات نفذ عدة جولات ميدانية على المحلات والأسواق الموازيه والمجمعات التجارية للتأكد من إلتزام المحلات بإلإشتراطات الصحية ولوائح وأنظمة البلدية ، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات أسفرت عن تحرير 195 مخالفة وغلق 21 محل غلقا إداريا لكونهم يشكلوا خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور فضلا عن توجيه 158 إنذار.

وأشار إلى عدم تهاون الفريق الرقابي بتطبيق العقوبات على المخالفين والتي قد تصل إلى الغلق الإداري .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية@kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية