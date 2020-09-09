محافظ الأحمدي: جمعية الفنطاس عكست الصورة المشرقة لرسالة العمل التعاوني

– كل التقدير لأصحاب السواعد والعقول الفتية في مختلف صفوف مواجهة الجائحة

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح الدور البارز للقطاع التعاوني في دولة الكويت إجمالاً ومحافظة الأحمدي على نحو خاص في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» ومن بدايتها، حيث نجح القطاع جنباً إلى جنب مع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والتطوعية في آداء مهامه الوظيفية والخدمية والمهنية والإنسانية على أكمل وجه، وخص المحافظ بالإشادة جمعية الفنطاس التعاونية الإستهلاكية، وذلك خلال لقائه الأربعاء في ديوان عام محافظة الأحمدي رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز السهلي، ونائب رئيس مجلس الإدارة عويس السبيعي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتروات بالجمعية خالد الدخيل.

وقال المحافظ، “استعرضنا خلال اللقاء الحصاد العامر بالجهود المخلصة والانجاز والتفاني في خدمة الكويت الحبيبة من خلال جهود حثيثة بذلتها الجمعية والقائمون عليها على امتداد جائحة «كورونا» والتي عكسوا خلالها الصورة المشرقة لرسالة القطاع التعاوني في دولة الكويت عموما وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص، وذلك من خلال المساهمة الفاعلة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية والاهلية الاخرى في خدمة المساهمين والمواطنين القاطنين في نطاق عمل الجمعية وايضا من خلال المشروع الرائد الذي اطلعت الجمعية بمسؤولية تذويده بمختلف المستلزمات والاحتياجات وهو مشروع الفرع الإستهلاكي المؤقت في منطقة المهبولة خلال فترات الحجر عليها”.

وأضاف الخالد، “كل الشكر والتقدير لاصحاب العقول والسواعد الفتية من ابناء الكويت والمقيمين المخلصين على امتداد كويتنا الحبيبة وفي مختلف صفوف المواجهة للجائحة، وجزى الله الجميع خير الجزاء على هذه الجهود المقدرة، وإن شاء الله يتواصل عملنا جميعا بروح الفريق الواحد لخدمة محافظتنا العزيزة وكويتنا الحبيبة في مختلف المواقع ، ودعاؤنا الى المولى سبحانه ان يعجل بزوال الغمة عنا وعن العالم أجمع، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة واحة امن وامان واستقرار في ظل قيادتها الرشيدة”.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية عويس السبيعي عن الشكر والتقدير للمحافظ لحفاوة استقباله وتكريمه للجمعية ومنتسبيها، وقال هذا الأمر يمثل دعماً نوعياً يحفزنا على المزيد من العطاء، وللحقيقة كان المحافظ معنا ويتابعنا في كل الظروف على امتداد الجائحة، وقام بتذليل العقبات الأمنية والصحية التي واجهتنا وتوفير المقر للفرع المؤقت للجمعية ولفرع الغاز بسعة استيعابية 3 آلاف سلندر غاز يوميا بمنطقة المهبولة ابان الجائحة، وفي التنسيق مع وزارة التجارة لتوفير فرع مؤقت للتموين لسد احتياجات المنطقة وهذا ليس بغريب على المحافظ الشيخ فواز الخالد من حيث إهتمامه وتوجيهاته بتقديم الدعم الدائم اللازم للجمعية.