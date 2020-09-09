وزير التربية: نعتز ونفخر بالذكرى الـ6 لتسمية سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن فخره واعتزازه بالذكرى السادسة لتسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب «قائدا للعمل الإنساني» والكويت «مركزا للعمل الإنساني» من قبل الأمم المتحدة.

وقال الدكتور الحربي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء انه مع حلول الذكرى السنوية للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تتجدد معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الإنسان أيا كان وفي أشد الظروف.

وأكد على استمرار الكويت في نهجها الثابت والذي يرتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية لافتا إلى أن توجيهات سموه بدعم مسيرة العمل الخيري لها أثر كبير في تعزيز مكانة الكويت وتنمية علاقاتها بشعوب العالم وأن سموه هو الأب والحاضن الكبير للعمل الخيري وأهله في دولة الكويت.

وأضاف أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه استطاع منذ توليه مهام وزارة الخارجية الكويتية أن يرسي دعائم مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني التي تنطلق من طبيعة شعب الكويت الذي جبل على العمل الخيري.

وأعرب عن بالغ أمنياته ودعائه لسمو الأمير أن يمتعه المولى تعالى بموفور الصحة والعافية وأن يمده بالشفاء العاجل ليعود إلى أرض الوطن سالما لمواصلة عطائه واستكمال مسيرة النهضة والبناء وتحقيق الخير والتقدم والازدهار لأبناء الكويت الذين بادلوه الحب والتقدير.