«التربية»: تصوير 920 حلقة تعليمية لجميع المراحل الدراسية

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان الانتهاء من تصوير 920 حلقة من الحلقات التعليمية لجميع المراحل مثمنا الجهود التي بذلت من قبل التواجيه الفنية العامة وما تم إنجازه حتى الآن.

وأشار السلطان خلال اجتماعه مع موجهي عموم المواد الدراسية الى الانتهاء من تفعيل جميع حسابات المعلمين لجميع المراحل التعليمية للبوابة التعليمية والتطبيقات المصاحبة لها.

وقال انه ناقش خلال الاجتماع آلية التقييم لجميع المواد الدراسية تمهيدا لاعتمادها بالاجتماع القادم واستكمال مناقشة عدد الحصص الافتراضية لكل مادة دراسية وأيضا الحصص الفردية لطلبة صعوبات التعلم تمهيدا لإعتمادها.

ولفت الى أنه ناقش الخطة الدراسية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي وتوصيفها من قبل التواجيه الفنية بما يخدم سهولة تطبيقها من قبل الهيئات التعليمية واستكمال الخطة الخاصة بتدريس بطيء التعلم تمهيدا لإعتمادها.

وأوضح السلطان أن استئناف مقابلات الوظائف الإشرافية لوظيفة «موجه فني مادة دراسية – رئيس قسم مادة دراسية» سيكون يوم الأحد المقبل مؤكدا على ضرورة أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة مع التأكد من أخذ الاحتياطات والالتزام بالاشتراطات الصحية.