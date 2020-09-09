وزراء: سمو الأمير أرسى نهجا فريداً بالعمل الإنساني

– الشيخ أحمد الناصر: التكريم الأممي لسمو الأمير دشن منهجا فريدا في مسيرة العطاء

– الحربي: صاحب السمو الأب والحاضن الكبير للعمل الخيري وأهله في الكويت

– العفاسي: عطاءات سموه تجاوزت أعمال الخير لتصل إلى تكريس السلام الدولي

– الشيخ سلمان الحمود: ذكرى اختيار صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني عزيزة على الكويت والكويتيين

– محافظ العاصمة: تكريم أممي مستحق لم يأت من فراغ.. بل تقديراً وعرفاناً لقيادة واعية

وأعرب وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح عن سعادته بمناسبة الذكرى السادسة لتسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» معتبرا ان هذا التكريم دشن منهجا فريدا في مسيرة الخير والعطاء.

واضاف الشيخ أحمد الناصر في رسالة وجهها الى سمو الأمير حفظه الله ورعاه “يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة على تتويج سموكم رعاكم الله «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» من قبل منظمة الأمم المتحدة”.

وأكد أن “هذا التكريم الذي حظيتم به سموكم جاء ليدشن منهجا فريدا في مسيرة الخير والعطاء فأضحى سمة من سمات سموكم الأصيلة ارتبطت معانيها بأسمى صور البذل والخير بشكل راسخ ووثيق باسم دولة الكويت في جميع المحافل الدولية أساسها نصرة المستضعفين وإغاثة المنكوبين في كل دول العالم قاطبة”.

وقال إن الكويت “برهنت مجددا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا» بأنها نهر من العطاء المتدفق فبفضل توجيهات سموكم النيرة كانت دولة الكويت سباقة بمد يد العون واحتواء تداعيات الجائحة على الدول وسارعت من أجل تضميد جراح الشعوب المنكوبة من الدول الشقيقة والصديقة حتى باتت تتبوأ مكانة تأبى إلا أن تتجدد مع انبلاج كل صباح يحمل بين جنباته العطاء والوفاء وفضل أياديكم البيضاء على هذه الأرض المباركة”.

واختتم وزير الخارجية رسالته قائلا “أفاء الله العلي القدير على وطننا الحبيب مزيد نعمه وتوفيقه ووافر أمنه وأمانه مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يسبغ على سموكم رداء الصحة الوارف وأن يعيدكم إلى أرض الوطن سالما معافى لتقر أعين أبناء الكويت بكم لمواصلة قيادة مسيرة الوطن نحو مزيد الرفعة والعلياء ورفع رايته خفاقة في كافة المحافل الدولية”.

دعم الإنسان

من جهته قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي، إنه مع حلول الذكرى السنوية للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تتجدد معاني الرسالة الإنسانية المفعمة بالعطاء الكويتي وسجل الخير الزاخر بمساندة الإنسان أيا كان وفي أشد الظروف.

وأكد على استمرار الكويت في نهجها الثابت والذي يرتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية لافتا إلى أن توجيهات سموه بدعم مسيرة العمل الخيري لها أثر كبير في تعزيز مكانة الكويت وتنمية علاقاتها بشعوب العالم وأن سموه هو الأب والحاضن الكبير للعمل الخيري وأهله في دولة الكويت.

وأضاف أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه استطاع منذ توليه مهام وزارة الخارجية أن يرسي دعائم مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني التي تنطلق من طبيعة شعب الكويت الذي جبل على العمل الخيري.

وأعرب عن بالغ أمنياته لسمو الأمير أن يمتعه المولى تعالى بموفور الصحة والعافية وأن يمده بالشفاء العاجل ليعود إلى أرض الوطن سالما لمواصلة عطائه واستكمال مسيرة النهضة والبناء وتحقيق الخير والتقدم والازدهار لأبناء الكويت الذين بادلوه الحب والتقدير.

تكريس السلام

بدوره، قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي إن عطاءات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تجاوزت أعمال الخير لتصل الى تكريس السلام الدولي مشيرا إلى أن هذا التكريم يضاف الى سجل الكويت الحافل بالمبادرات الإنسانية في رفع معاناة الشعوب.

وأوضح أنه رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تسببت بكوارث صحية على مستوى العالم علاوة على تداعياتها الاقتصادية إلا أن دولة الكويت بقيادة سموه لم تتوان عن دعم الانسان أين ما كان وفي أحلك الظروف والازمات.

وبين أن دولة الكويت ارتبطت مع كل ما يقدم من خير في شتى بقاع العالم لافتا إلى أن الذكرى السادسة لهذا التكريم الأممي نستذكر من خلالها مبادرات سموه رعاه الله الإنسانية على صعيد الكويت دعما للجوانب التشريعية التي تسهم في رفع المعاناة عن فئات كثيرة.

ودعا العفاسي الله عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يعيد سموه الى أرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.

كما تقدم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود ونيابة عن جميع موظفي الإدارة العامة للطيران المدني بأصدق التهاني وأجمل التبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى السادسة لاختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني واختيار سموه قائدا للعمل الانساني، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد صاحب السمو الي بلدنا الحبيب الكويت.

ذكرى غالية

إلى ذلك، أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الصباح أن تسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائدا للعمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا دوليا للعمل الإنساني» من قبل هيئة الأمم المتحدة تتويج لمسيرة الخير الكويتية.

وقال الشيخ الخالد في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى السادسة لهذه التسمية “يشرفني بالأصالة عن نفسي وعن أهالي محافظة العاصمة مواطنين ومقيمين أن ارفع لمقام حضرة صاحب السمو أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا بما تحمله من تكريم مشرف لسموه ولوطننا الغالي الكويت من قبل أكبر هيئة أممية في العالم مما يؤكد دور سموه في تأكيد مكانة دولة الكويت المرموقة ودورها الإنساني والخيري على مستوى العالم أجمع”.

وأضاف أن “نيل صاحب السمو لهذا التكريم الأممي المرموق والأبرز من نوعه أصبح مبعثا للفخر والاعتزاز لكل كويتي ينتمي لهذا الوطن الغالي” منوها بأن “سموه توج بدوره الريادي في مسيرة العمل الخيري والغوث الإنساني عبر التاريخ ثقافة العمل التطوعي في دولة الكويت حتى أصبح العمل الخيري والإنساني ركيزة من ركائز السياسة الخارجية للبلاد”.

وأوضح أن “هذا التكريم الأممي المستحق لصاحب السمو لم يأت من فراغ بل جاء تقديرا وعرفانا لقيادة واعية اتسمت بدور إنساني رائد ومبادرات سامية في دعم الأوضاع الإنسانية في جميع دول العالم المحتاجة للمساعدة” مبينا أن “توجيهات صاحب السمو ستظل هي الملهم والموجه لمسيرة العمل الإنساني في دولة الكويت”.

ودعا الشيخ الخالد المولى جل وعلا أن يحفظ سمو أمير البلاد وأن يعجل بشفائه وأن يرده سالما غانما إلى أرض الوطن وأن يحفظ دولة الكويت ترفل في ثوب العز والرخاء تحت قيادة سموه وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.