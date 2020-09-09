وزير التجارة: التكريم الأممي لصاحب السمو تتويج لمسيرة إنسانية طويلة

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان التكريم الاممي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه تتويج مستحق لمسيرة طويلة قادها في العمل الانساني ومد يد العون للانسان اينما كان من دون النظر لجنسه أو لونه.

واستذكر الوزير الروضان في بيان صحفي اليوم الأربعاء “بكل فخر واعتزاز الذكرى السادسة لتكريم الامم المتحدة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه بتسميته قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا للعمل الانساني”.

وقال ان سمو الامير “مبعث فخر لنا ككويتيين” مبينا أن العالم أجمع على حكمته وحنكته وتفرده في العمل من أجل نشر السلام وتحقيق الاستقرار في مختلف المناطق فضلا عن دوره الريادي في إخماد الأزمات وتعزيز التعاون في العالم.

واضاف “لا يمكننا إغفال السياسة الخارجية الحكيمة لسموه والمكانة التي تحققت للكويت عبر العلاقات المتوازنة التي بناها عبر مشواره الدبلوماسي الطويل ونجاحه في حل أزمات عديدة إقليميا ودوليا وسعيه الحثيث لحفظ مجلس التعاون الخليجي ورأب الصدع بين الأشقاء”.

وختم الروضان بالقول “نرفع اكف الدعاء متضرعين الى المولى جلت قدرته ان يمد سموه بموفور الصحة والعافية ويعيده الينا مشافى معافى ويمتع سموه بالعمر المديد وأن يسدد خطاه لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الكويت”.