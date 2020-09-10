«الشؤون»: حملة تبرعات عاجلة لإغاثة السودان.. عبر «الهلال الاحمر» الكويتي

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انه ونظرا للظروف الحالية التي يمر بها السودان الشقيق تمت المباشرة باطلاق حملة تبرعات عاجلة من خلال جمعية الهلال الاحمر الكويتي لإغاثة الشعب السوداني.

وأوضحت الوزارة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية انه “فيما يخص ترتيب الحملات الاغاثية الخارجية يتم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن تلك الحملات امتثالا لقرار مجلس الوزراء للتنسيق مع الجمعيات الخيرية الكويتية وآلية ايصال تلك المساعدات المالية للمناطق المتضررة”.

وبينت انه “استنادا الى بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 والذي اشار الى أنباء الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية السودان الشقيق مؤخرا وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة وتنفيذا لما جاء في بيان مجلس الوزراء الموقر بإرسال مواد إغاثة وتموين بصورة عاجلة وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتأمين تلك المواد وإيصالها للمتضررين”.

وأوضحت انه وبعد صدور البيان تم الايعاز الى الجمعيات الخيرية الراغبة بتقديم المساعدات الانسانية وفقا للآلية التي تم تحديدها من قبل وزارة الخارجية في التحويلات المالية وعبر حسابات الجهات المعتمدة والمدرجة في منظومة العمل الانساني من خلال التقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية بتلك الطلبات ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.

وأكدت الوزارة دعمها القوي لنشاط الجمعيات الخيرية لما له من انعكاس راق لصورة الكويت المضيئة في مجال العمل الانساني والخيري شاكرة جهود قطاع التنمية الاجتماعية المتمثل في ادارة الجمعيات الخيرية ووزارة الخارجية.