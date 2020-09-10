«الهلال الأحمر»: انطلاق قافلة مساعدات من 6 شاحنات لمساعدة الأشقاء في لبنان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس انطلاق قافلة مساعدات مكونة من ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية والصحية وسيارتي نقل ضمن حملة «معك يا لبنان» وذلك لمساعدة الاشقاء في لبنان جراء تداعيات الانفجار الذي وقع في «مرفأ بيروت» الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الانباء الكويتية إن قافلة الاغاثة تضم ست شاحنات بحمولة تزن 100 طن من المساعدات الانسانية وذلك في إطار البرامج العديدة التي تقدمها الكويت لرفع معاناة الشعب اللبناني الشقيق بعد حادثة «المرفأ».

وأوضح الساير أن الشاحنات تحوي مواد غذائية متنوعة ومواد طبية وأدوية وأجهزة طبية وملابس متنوعة ومولدات كهرباء ومستلزمات أطفال وسيارتي نقل.

وأضاف أن شاحنات المساعدات التي انطلقت من الكويت تعد جزءا من برنامج اسناد ومساعدة انسانية أخرى مشيرا الى ما قدمته الجمعية من أجهزة طبية ومعدات بالاضافة الى تأهيل بعض المستشفيات في مدينة بيروت وكذلك إرسال مواد غذائية خلال الشهر الماضي.

وأفاد أن هناك تنسيقا كاملا مع سفارة دولة الكويت في بيروت والصليب الأحمر اللبناني لإيصال المساعدات للمتضررين الذين تم تحديد احتياجاتهم بعد مسح واسع شمل كل المناطق المتضررة.

وذكر أن متطوعي الجمعية سيشرفون على توزيع المساعدات على الاشقاء في لبنان بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني معربا عن الشكر والعرفان للمتبرعين من الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد الذين ساهموا بهذا التبرع الإنساني السخي استجابة لحملة التبرعات التي اطلقتها الجمعية لتقديم العون للشعب اللبناني الشقيق.

وأشار الساير إلى أن ما تسهم به الجمعية من جهود في لبنان هو واجب تجاه أبناء الشعب اللبناني الشقيق معربا عن أمنياته أن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين هناك.