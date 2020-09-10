سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير التربية على نيله ثقة أعضاء مجلس الأمة

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي د. سعود هلال الحربي وزير التربية ووزير التعليم العالي أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجوابين المقدمين لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن العزيز من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 10/9/2020. سائلا سموه الباري جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفع شأنه.