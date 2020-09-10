سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس حزب العمل الكوري بالعيد الوطني

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة المارشال كيم جونغ وون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.