بلدية «العاصمة»: تحرير 24 مخالفة اشتراطات صحية في «الشويخ» الصناعية

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بافرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جوله ميدانية على المحلات بمنطقة الشويخ الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي على أن الجوله الميدانية التي نفذها المفتشين بمنطقة الشويخ الصناعية بالفريق للتأكد من إلتزام المحلات بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات وتعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي أسفرت عن تحرير 24 مخالفة اشتراطات صحية .

وأشار العنزي إلى تواصل الجولات الميدانية على المحلات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات بلائحة المحلات والإعلانات و تطبيق تعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .