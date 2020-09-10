«الإطفاء» تدشن آلية مكافحة الحريق والإنقاذ المطورة بعدد من مراكزها

دشن المدير العام للادارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد آلية مكافحة الحريق والإنقاذ المطورة التي تعمل بنظام «سي اي اف اس» في عدد من مراكز الإطفاء بعد دخولها الخدمة.

ونقل بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام ب«الإطفاء» اليوم الخميس عن الفريق المكراد قوله خلال زيارته لعدد من المراكز إن الآلية المطورة ستنقل عمليات مكافحة الحرائق في دولة الكويت إلى مرحلة جديدة تواكب آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا علوم الإطفاء الحديثة في العالم.

وذكر البيان أن الآليات ال15 التي تم توزيعها على مراكز الإطفاء من الدفعة الأولى تعتبر متقدمة تكنولوجيا وتساعد على تقليل صرف المياه ومادة «الفوم».

وأشار إلى أن ذلك أعطى نتائج أفضل خلال عملية مكافحة الحرائق إلى جانب تقليل الوقت والجهد على رجل الإطفاء والمساهمة في تقليل الخسائر والأضرار مبينا أن هذه الآليات تستطيع أن تضخ المياه و«الفوم» للأماكن المرتفعة لتصل إلى ارتفاعات شاهقة.

ولفت إلى وجود 17 آلية أخرى من الدفعة الثانية في طور إدخالها للخدمة قريبا.

كان في استقبال الفريق المكراد خلال زيارته مراكز إطفاء «مشرف» و«الشهداء» و«الأحمدي» مدير إطفاء محافظة حولي العميد طارق السبتي ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد الرشيدي ورئيس مركز اطفاء الأحمدي العقيد محمد الحقان.