سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير الداخلية على نيل ثقة أعضاء مجلس الأمة

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 10/9/2020.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته.