وزير الصحة: «الملف الإلكتروني» من أهم أولويات المرحلة المقبلة

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الملف الإلكتروني من أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مبينا استمرار العمل على تطوير جودة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بمستوياتها المختلفة وفقا للمعايير الدولية والاستعانة بالكفاءات والخبرات من كافة المراكز الطبية العالمية.

وأكد الوزير على هامش استقباله المهنئين اليوم على استكمال المشوار في استعادة الثقة في الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين ورفع كفاءة الأطقم الطبية من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين في مختلف التخصصات والمجالات.

كما أكد الوزير على سيادة القانون وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تلقيهم للخدمة الصحية بما يكفله الدستور، وكذلك المساواة بين الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد الوزير على محاسبة من يثبت تقصيره أو إهماله وفقا للقانون، مؤكدا “لا أحد فوق القانون”، وقد تم إحالة العديد من الموضوعات التي ثبت وجود شبههة إهدار مال عام بها إلى النيابة.

وأوضح الوزير أن تفعيل دور القطاع الطبي الخاص من خلال دعم المؤسسات الطبية الأهلية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تطوير الخدمات الصحية بالبلاد بما يحقق المؤشرات المرجوة للنظام الصحي في الكويت ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

كما أكد الوزير على الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع الخدمات والمرافق الصحية التابعة للوزارة، كاشفا عن التوسع في برامج البعثات والتعليم المستمر للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين من الكوادر الوطنية والعمل على منحهم مميزات إضافية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.