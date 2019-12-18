«بنك الدم» يدشن غداً حملة السيارة المتنقلة للتبرع بالدم

اعلنت إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الكويتية اطلاق حملة التبرع بالدم غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بجانب حديقة الشهيد تحت شعار «معا نواصل الحياة» وذلك بمناسبة تدشين السيارة المتنقلة للتبرع بالدم.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم الدكتورة ريم الرضوان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الاربعاء ان السيارة المتنقلة تأتي تبرعا من الشركة الكويتية لنفط الخليج بتكلفة مالية بلغت 320 ألف دينار كويتي «نحو مليون دولار امريكي» وتم تصميمها وتصنيعها وفق المعايير العالمية الحديثة.

واضافت الرضوان ان تدشين هذه السيارة يأتي ضمن خطة الإدارة والتي تسعى إلى تطوير الخدمات الصحية للمتبرعين والمرضى وتماشيا مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة من الرؤية الأميرية السامية «كويت جديدة 2035» التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير نظام الرعاية الصحية في البلاد.

واوضحت ان الحملات المتنقلة تشكل مدخولا رئيسيا لمخزون الدم العام اذ بلغ عدد الحملات المتنقلة للتبرع بالدم في سنة 2019 نحو 216 حملة تم فيها جمع عدد 14465 كيس دم ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي ما تم جمعه في بنك الدم المركزي والفروع التابعة له.

وافادت الرضوان ان السيارة المتنقلة تسهم في تقديم خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع بالدم ضمن خطة موضوعة لسير عمل السيارة وضمان وصولها إلى أماكن عديدة في مختلف محافظات البلاد معربة عن املها ان يثري تدشين هذه السيارة المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين الى المشاركة في هذه الحملة عبر حضورهم وتبرعهم مبينة أن الحاجة للتبرع بالدم مستمرة بلا انقطاع وبفضل عطاء المتبرعين تستمر الحياة.