«البلدية» تغلق 500 محل مخالف في «جليب الشيوخ»

قامت بلدية الكويت باغلاق اكثر من 500 محل مخالف في جليب الشيوخ وبناء اسوار لاخفائها وايضا اغلقت 1000 محل ب«ملصق» وذلك تمهيدا لاغلاقها بشكل كامل.

وقال المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي في تصريح للصحفيين عقب جولة ميدانية قام بها الفريق الحكومي المكلف في حل مشكلة منطقة جليب الشيوخ بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ان الفرق واضح بعد مرور شهر فقط من انطلاق الحملة الفعلية مشيدا بعمل الفريق.

واضاف المنفوحي ان البلدية الان تدرس البدائل تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء موضحا ان هناك ثلاث مناطق سيتم تسليمها للهيئة العامة للقوى العاملة بصفه مؤقتة لحين انشاء «مدن العزاب» التي تحتاج الى وقت حسب التقديرات.

واشاد بالجهد الكبير التي تقوم به «القوى العاملة» من حيث رصد المخالفين من العمالة الهامشية تمهيدا الى ترحيلهم خارج البلاد.

واكد المنفوحي ان الاعمال تسير في الطريق الصحيح حاليا مشيرا الى انها تحتاج الى بعض الوقت للوصول الى المستوى المطلوب.

واعرب عن شكره للمواطنين المتعاونين مع الفريق من خلال مبادرتهم بإزالة المخالفات مؤكدا ان يد العون ممتده لهم وسيتم اعطائهم مهلة لتصحيح اوضاعهم القانونية.