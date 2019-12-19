«التطبيقي»: قبول 2321 طالبا وطالبة لخطة الشواغر

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة الشواغر للعام الدراسي 2019-2020 البالغ عددهم 2321 طالبا وطالبة.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور مشعل المنصوري في تصريح صحفي اليوم الخميس انه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والمعاملين معاملة الكويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين ممن تنطبق عليهم شروط القبول لخطة الشواغر للعام 2019-2020.

وأوضح ان الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية لافتا الى انه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

وذكر ان اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية التربية الأساسية «العارضية» وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض «الشويخ» مضيفا ان المقابلات ستكون في يومي الاحد والاثنين 12 و13 يناير المقبل.

وقال انه سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الانجليزية للمقبولين في جميع الكليات كل في مقر الكلية التي قبل فيها يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 يناير المقبل.

ولفت المنصوري الى انه يمكن للمقبولين في معاهد الهيئة ودوراتها التدربية الاطلاع على اسماء المقبولين ومواعيد اللقاءات التنويرية الخاصة في قطاع التدريب عبر الموقع الالكتروني للهيئة.