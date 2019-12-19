الإفراج عن النائب السابق وليد الطبطبائي من السجن المركزي

قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي عقب الإفراج عنه مساء اليوم من السجن المركزي، «نتقدم بالشكر لوالدنا صاحب السمو لإصداره العفو».

الجدير بالذكر، ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم بالعفو عن الطبطبائي ومحمد الدوسري تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة والحكم البات بسحنهما 3 سنوات ونصف السنة، حيث إنهما قدما التماساً إلى سمو الأمير بالعفو عنهما.

وكان النائب السابق وليد الطبطبائي سلم نفسه للجهات الأمنية المختصة، لتنفيذ الحكم الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة، وذلك عقب الانتهاء من مراسم عزاء والدته، في 25 نوفمبر الماضي.