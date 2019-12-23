الغانم: غداً يستأنف المجلس جلساته وتبدأ بتلاوة مرسوم تشكيل الحكومة وقسم الوزراء

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس سيستأنف جلساته يوم غد ببند تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة وأداء الوزراء لليمين الدستورية، كاشفا عن تسلمه طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حادث دهس المغفور له بإذن الله المواطن سعد السبيعي.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم “غداً إن شاء الله يستأنف المجلس جلساته وأول بند سيكون طبعا تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة ومن ثم قسم الحكومة، وبعد ذلك سنبدأ في بنود جدول الأعمال”.

وأضاف الغانم ” اليوم تسلمت طلب عقد جلسة خاصة مقدما من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري وتسعة نواب آخرين لعقد جلسة خاصة يوم الخميس 9 يناير لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له المغفور له بإذن الله المواطن سعد السبيعي وكل ما يتعلق بذلك من تداعيات”.

وبين أن” الطلب تسلمته مكتمل الأركان الدستورية واللائحية وبالتالي سيخصص هذا اليوم ما لم يكن هناك اتفاق بين مقدمي الطلب أو موافقتهم مع أعضاء المجلس أن يكون بشكل آخر على هامش جلسة أو تخصيص جزء من إحدى الجلسات”.