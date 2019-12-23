الغانم: استلمت طلبا لعقد جلسة لمناقشة حادث دهس السبيعي

اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم استلامه طلبا مقدما من بعض الاعضاء بعقد جلسة خاصة في التاسع من يناير المقبل لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له المغفور له سعد السبيعي وكل ما يرتبط بذلك من تداعيات.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين ان “الطلب مكتمل الاركان الدستورية واللائحية وسيتم تخصيص الجلسة ما لم يتم اتفاق بين مقدمي الطلب مع اعضاء مجلس الامة ان تكون المناقشة على هامش جلسة او تخصيص جزء من احد الجلسات”.

وعلى صعيد متصل ذكر ان مجلس الامة سيستأنف جلساته يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء بتلاوة الاوامر الاميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة ثم اداء الوزراء من غير اعضاء مجلس الامة اليمين الدستورية حسب نص المادة «91» من الدستور.

وكان المغفور له السبيعي تعرض لحادث دهس على جسر جابر اثناء ممارسته هواية رياضة الدراجات الهوائية.