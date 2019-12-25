الفضالة: امتناع الحكومة عن التصويت بشأن التحقيق في تزوير الجناسي لا مبرر له

استغرب النائب يوسف الفضالة امتناع الحكومة عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجنسية الكويتية أو تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق فيها خلال جلسة أمس الثلاثاء. وقال الفضالة في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة “هناك الكثير من القوانين التي يحدث حولها خلاف نيابي – نيابي ولم تمتنع الحكومة سابقا عن التصويت حول ذلك، إلا إذا كانت الحكومة لا تريد إغلاق هذا الملف او لا تريد اطلاع مجلس الأمة عليه”.

كما اعتبر أن موافقة عشرين عضواً على تشكيل اللجنة المنفصلة يعطي مؤشراً بوجود تغيير في مواقف بعض النواب، مضيفاً “اننا امام استحقاق قادم لن نسكت عنه”.

وأعلن الفضالة عن سعيه للتنسيق مع النواب العشرين الذين وافقوا على تشكيل لجنة منفصلة وإقناع عدد آخر من النواب للدفع بهذا الموضوع وإيجاد حلول له، متمنيا أن يتم صدور قانون في هذه القضية.

وأكد ضرورة تشكيل هذه اللجنة خاصة ان هناك اخبارا تنشر في الصحف اليومية عن وجود حالات لتزوير الجنسية الكويتية، لافتاً إلى جهود النواب وتحركاتهم في السابق فيما يخص ملفات تزوير ومن بينها تزوير الشهادات وغيرها وكان لمجلس الأمة دور كبير فيها.

وأوضح ان هذا ليس الطلب الأول بتشكيل لجنة تبت في تزوير الجنسية، لافتاً إلى أنه في جلسة سابقة تم تقديم طلب تحقيق فيما ذكر من ان هناك ٤٠٠ ألف مزور للجنسية وتم تكليف لجنة الداخلية والدفاع ومع الأسف اللجنة لم تحقق في هذا الأمر حتى الآن.

وأضاف انه عندما أثيرت قضية تزوير الشهادات العلمية تصدى لها المجلس؛ حيث تم تقديم طلب بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق واصدار قانون يعالج هذه القضية.

وطالب الفضالة النواب بالسير على هذا النهج نفسه ومعالجة ملف الجنسية الذي يريد البعض ان يكون مغلقاً، والوصول إلى حل بشأنه، معلنا عن تنظيم مؤتمر صحفي عندما يكون القانون جاهزا للإعلان عن تفاصيله.