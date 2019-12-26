«التحقيق في تعيينات البترول» تحدد آلية عملها.. وتدعو النقابات ذات العلاقة لاجتماعها المقبل

حددت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول خلال اجتماعها اليوم آلية عملها ومتطلبات التحقيق في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تم الاتفاق على دعوة اتحاد العاملين بالقطاع النفطي والنقابات ذات العلاقة وفرق ديوان المحاسبة المختصة، لاجتماع سيعقد في 6 يناير المقبل.

وأوضح السبيعي أن اللجنة ستحيل اليوم مجموعة من التساؤلات والمستندات الموجودة لديها بخصوص التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية إلى جميع المعنيين في مؤسسة البترول لتزويد اللجنة بالردود عليها الأسبوع المقبل.

وأكد أن اللجنة ستستدعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وكل رؤساء الشركات النفطية لحضور الاجتماع بعد المقبل لمواجهتهم بمعلومات «غير مفرحة» عن تعيين العنصر الوافد على حساب العنصرالكويتي .

وأكد أن اللجنة ستجتمع بشكل شبه أسبوعي لسرعة إنجاز تقريرها، وذلك نظرًا لوجود الكثير من العمل والمستندات والقطاعات التي يجب أن يشملها التحقيق.

وبين أن رؤساء الشركات النفطية سيحضرون أكثر من 4 اجتماعات للجنة نظرًا لوجود تقارير ومعلومات كثيرة عن التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية.

وأكد السبيعي أن اللجنة لن تستخدم في التشهير أو الإضرار بالقطاع النفطي قائلًا “تقرير اللجنة سيكون دقيقًا جدًّا ولن نتجنى على أحد ولن نذكر في تقريرنا إلا ما هو صحيح ولن يدرج فيه شيء إلا وفق مستندات وثوابت لا يستطيع أحد المنازعة عليها”.