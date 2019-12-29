«المالية البرلمانية» تناقش قوانين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

ويحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة.

وتعقد لجنة المرأة والأسرة اجتماعًا لانتخاب رئيس ومقرر اللجنة.

وتستكمل لجنة الأولويات وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.