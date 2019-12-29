فقدان النصاب يلغي اجتماع لجنة المراة والأسرة

قالت النائبة صفاء الهاشم، “نأسف لعدم اكتمال نصاب لجنة المراة والأسرة والذي حال دون تمكن اللجنة من التعامل مع 133 اقتراحا بقانون و16 مشروعا حكوميا و228 اقتراحا برغبة”.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ويحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وتستكمل لجنة الأولويات وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة، ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.