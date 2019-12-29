أسامة الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين

أعلن النائب أسامة الشاهين أنه تقدم باقتراح برغبة لتعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين، ونص الاقتراح على ما يلي:

شهد بيت القرين إحدى أبرز بطولات المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي للكويت، وقعت فيه معركة في تاريخ 1991/02/24 قتل على أثرها «12» من أفراد المقاومة، وقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل المنزل إلى متحف لتخليد ذكرى الشهداء، بعدما أمر المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بذلك، إلا أننا لا نجد في هذا المتحف إدارة لاستقبال الزائرين له أو العناية به.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تعيين موظفي علاقات عامة من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لبيت القرين.