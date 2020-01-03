الغانم: تطورات المنطقة تتطلب تماسكا اجتماعياً والتفافا حول القيادة السياسية

03 يناير 2020 || أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أهمية التماسك الاجتماعي والإلتفاف حول القيادة السياسية في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات، مضيفا ان الكويتيين اجتازوا الأصعب بفضل التعاضد والتسامي على الخلافات.

وقال الغانم عبر حسابه الشخصي في تويتر “ما يحدث من تطورات متسارعة امر ينذر بخطورة بالغة وهو ما يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا، والتفافا حول القيادة السياسية، ونضجا وتعقلا في التعاطي مع تلك التطورات، بعيدا عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت”وأضاف الغانم “لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامي على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر ازاء مستقبل بلدنا ومستقبل ابنائنا”.