وزير الأوقاف: ملتقى الوقف الجعفري ينطلق 26 الجاري برعاية سمو الأمير

21 يناير 2020 || أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي عن انطلاق ملتقى الوقف الجعفري التاسع في 26 يناير الجاري برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تحت شعار «ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية» وتنظمه إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للاوقاف.

وقال العفاسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الملتقى يقام على مدى يومين ويكتسب أهمية شرفية كبيرة من خلال رعاية سمو أمير البلاد الكريمة لفعالياته ودعم سموه الدائم لأنشطة الوقف عموما في البلاد والتي تنسجم مع مواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مجال دعم العمل الخيري والإنساني محليا وعالميا.

وأشاد بجهود الأمانة العامة للأوقاف عموما وادارة الوقف الجعفري خصوصا في مجال تنمية المجتمع وسد حاجات أفراده وفق رسالة ورؤية استراتيجية واضحة تتوافق مع أهدافها وتطلعاتها ولا تتعارض مع شروط الواقفين.

وذكر أن ملتقى الوقف الجعفري التاسع سيلقي الضوء على العلاقة الوثيقة بين ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية وسيسعى لتقديم رؤية مستقبلية ترسخ قيم الوقف في التشريع والمجالات الاجتماعية والاعلامية في المجتمع بهدف ترسيخ قيم الوقف وثقافته بين أفراد المجتمع.

وذكر أن الملتقى يقام بثلاثة محاور رئيسة يتناول المحور الأول آثار الأوقاف على المجتمعات والأفراد والمحور الثاني المناهج المدرسية وشعيرة الوقف والمحور الثالث يتحدث عن تنمية ثقافة الوقف من خلال الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي.

وتقدم العفاسي بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد على رعايته السامية لهذا الملتقى مثمنا جهود القائمين على الأمانة العامة للأوقاف وكل الجهات الرسمية والأهلية داخل الكويت وخارجها والتي تشارك بفعالية مع الأمانة وإدارة الوقف الجعفري لعقد هذا الملتقى.