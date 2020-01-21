وزيرة الشؤون: مستمرة في عملي .. وسأسعى لتهيئة البيئة الأنسب لذوي الإعاقة والمسنين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري أنها باقية على رأس عملها وستعمل على تهيئة الجو الأنسب لذوي الإعاقة والمسنين والشباب الكويتي وتحقيق الإصلاح لبناء مستقبل أفضل لتلك الفئات.

وقالت في تصريح للصحفيين اليوم بعد جلسة الاستجواب المقدم لها من النائب د.عادل الدمخي “إن شاء الله تكون الأمور طيبة وأهم شيء أن ننظر لمستقبل للشعب الكويتي”.

وأضافت “تحدثت عن عدم دستورية الاستجواب بسبب تطرق العضو المستجوب لأمور لا علاقة لها بالاستجواب، وقد أعلنت خلال سير الاستجواب عن تحفظي على هذا الأمر”.

وأكدت أن أغلب نواب المجلس يمدون أيديهم للتعاون بشكل مباشر، معربة عن استعدادها للأخذ بما يقدمونه من نصائح لتطوير العمل بالوزارة وما يطرحونه من خلال أسئلتهم البرلمانية.