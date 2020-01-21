الغانم: التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري يوم 4 فبراير

21 يناير 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري سيكون في الجلسة العادية القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ” انتهينا للتو من جلسة اليوم الثلاثاء والتي كان على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري”.

وأضاف الغانم ” انتهى الاستجواب بتقديم طلب طرح الثقة في الأخت الوزيرة موقع من 10 نواب، وأدرج هذا الطلب في الجلسة العادية القادمة التي ستكون في 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة”.

من جهة أخرى قال الغانم ” طلب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح فتح بند ما يستجد من أعمال وفقًا للمادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس لإدراج التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يخص اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية”.

وذكر أن المجلس اتخذ قرارًا بأن يكون مناقشتها والتصويت عليها يوم غد بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري.

وأوضح الغانم أن جلسة الغد ستبدأ ببند الأسئلة ثم استكمال الرد على الخطاب الأميري ثم مناقشة اتفاقية المنطقة المقسومة، مضيفًا أنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف ستكون هناك انتخابات الشعبة البرلمانية للعام الحالي.