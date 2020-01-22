الغانم يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

22 يناير 2020 || توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني، إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الغانم خلال زيارته مباحثات رسمية مع نظيره التركي، إضافة إلى اجتماع مع رئيس لجنة الصداقة التركية – الكويتية بالبرلمان التركي أيوب أوزوي وأعضاء اللجنة.

ويضم الوفد المرافق للغانم كلًّا من النواب أسامة الشاهين، وعبد الله فهاد العنزي، والدكتور حمود الخضير، وفراج العربيد، وخليل الصالح.