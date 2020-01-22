الغانم يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

22 يناير 2020 || وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب.



وكان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس لجنة الصداقة التركية – الكويتية بالبرلمان التركي النائب ايوب اوزوي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد، وعدد من اركان السفارة.



ومن المقرر ان يجري الرئيس الغانم خلال زيارته مباحثات رسمية مع نظيره التركي، اضافة الى اجتماع مع رئيس لجنة الصداقة التركية – الكويتية واعضاء اللجنة.



ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من النواب أسامة الشاهين، وعبد الله فهاد العنزي، والدكتور حمود الخضير، وفراج العربيد.