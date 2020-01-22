سفير الكويت لدى تركيا يولم على شرف رئيس مجلس الأمة والوفد المرافق

أقام سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي في العاصمة أنقرة اليوم الأربعاء مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له وذلك على هامش زيارته الرسمية الى تركيا.

وحضر المأدبة النواب أسامة الشاهين وعبد الله فهاد العنزي والدكتور حمود الخضير وفراج العربيد وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.

ووصل الرئيس الغانم والوفد المرافق له إلى أنقرة في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب.