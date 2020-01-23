«التشريعية» تناقش مجموعة من الاقتراحات بقوانين..و«المرافق العامة» تحقق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي

23 يناير 2020 || تعقد 5 لجان اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتقوم لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية بالرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، أبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في شركة نفط الكويت من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتتابع لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري مع أعضاء اللجنة المحايدة المشكلة من قبل الوزير.

وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعاً لمناقشة تكليف اللجنة بالتحقيق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والإعلام «نائب المدير العام لثروة النبات بالهيئة العامة للزراعة» ورئيس اتحاد المزارعين الكويتيينوتناقش لجنة التحقيق في إخلاء الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية الخلل في أعمال وإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية من تجاوزات وتعدي على أملاك الدولة والمال العام من عشر سنوات وحتى آخر تقرير أصدر من جهتكم عن المؤسسة، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.

وتنظرلجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجموعة من الاقتراحات بقوانين.