فهاد يشيد بإقراراتفاقية «المنطقة المقسومة»: تؤكد عمق العلاقات الكويتية السعودية

23 يناير 2020 || أشاد النائب عبد الله فهاد بإقرار اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية مشيرا إلى أنها تؤكد عمق العلاقة بين البلدين.

وقال فهاد في تصريح صحفي إنه تمت مناقشة الاتفاقية بشكل مفصل في الجلسة التكميلية أمس، مشيرا الى ان الجلسة شهدت تعاونا بين المجلس والحكومة التي أوضحت جميع الملاحظات التي طرحها النواب بكل شفافية.

وبين أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ناقشت الاتفاقية وكانت الدعوة مفتوحة لجميع الأعضاء لحضور الاجتماع والمشاركة في النقاشات وتم بحث جميع التساؤلات والإجابة عنها من المختصين.

وأشار إلى أن من المكاسب التي تحققها الاتفاقية تأكيد السيادة وكسب ميناء بحري اضافة الى خلق فرص عمل جديدة للكويتيين.

واكد أن إقرار الاتفاقية ومذكرة التفاهم يعتبر لحظة تاريخية لأنها حققت مكاسب كبيرة للكويت خاصة أنها اخذت حقها من الدراسة والبحث والنقاش.

ولفت الى ان هذه اللحظة التاريخية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا ” ولا شك أن السعودية تمثل العمق الاستراتيجي للكويت وهي العضيد لها والمناصر لجميع قضاياها العادلة، ونحن نفتخر على مدى التاريخ بهذه العلاقة المتجذرة.

واضاف ” الشكر الحقيقي هو لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على حنكته وإصراره على ان يتم الانتهاء من الاتفاق على هذه الاتفاقية في هذه اللحظات التاريخية حتى تقر وتصبح أمرا واقعا وبممارسة دستورية وديمقراطية قلما نجد مثيلا لها”.

ولفت فهاد إلى ان هذه الاتفاقية جاءت مكللة لجهود القادة بين البلدين ونتيجة لعمل دؤوب خلال السنوات الماضية وتوجت بإقرار المجلس لها.

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