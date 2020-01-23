الغانم يعقد في أنقرة مباحثات رسمية مع نظيره التركي

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له في العاصمة التركية أنقرة اليوم مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب وذلك بمناسبة زيارته الى تركيا.

وتناولت المباحثات أطر تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بالاضافة الى استعراض أوجه العمل المشترك في كافة مجالات التعاون لاسيما في شقها البرلماني.

كما تبادل الجانبان الحديث حول آخر التطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وسبل توحيد المواقف بين البرلمانين في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية وخاصة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في جنيف ابريل المقبل.

وأكد الجانبان أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين البرلمانات الاسلامية إزاء أبرز الملفات الملحة في العالم الاسلامي وضرورة مقابلة المجتمع الدولي بموقف إسلامي موحد على قدر عال من التنسيق و التطابق.

وحضر المباحثات النواب أسامة الشاهين، وعبد الله فهاد العنزي، والدكتور حمود الخضير، وفراج العربيد، اضافة الى عدد من نواب البرلمان التركي وعلى رأسهم رئيس لجنة الصداقة التركية – الكويتية في البرلمان التركي النائب أيوب اوسوي، وسفير الكويت لدى تركيا غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.

وعقب المباحثات أقام رئيس البرلمان التركي مأدبة غداء بمقر البرلمان على شرف الرئيس الغانم والوفد المرافق له.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى أنقرة يوم امس في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي.